Dans les Pyrénées-Orientales, les victoires de l’extrême droite aux municipales menacent la mémoire locale et le récit historique





Source : Les victoires du RN à Rivesaltes et d’un candidat aux convictions pétainistes à Elne, lors des élections des 15 et 22 mars, ont renforcé les attaques contre plusieurs sites mémoriels dans un territoire bouleversé par l’arrivée des républicains espagnols puis des rapatriés d’Algérie.Source : https://www.lemonde.fr/politique/article/2026/05/2...