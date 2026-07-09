Dans les coulisses des prises d’otages : au Niger, le message de fermeté tourne à la tragédie filmée pour deux jeunes Français
Ibrahima Ndiaye
Après l’enlèvement, en janvier 2011, d’Antoine de Léocour et de Vincent Delory, à Niamey, par des djihadistes, les militaires français interceptent les ravisseurs en plein désert. Les deux otages périssent. « Le Monde » décrit le contenu d’images inédites de cette opération improvisée et chaotique.
Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2026/07/09/...
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