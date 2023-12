De Kate Moss à Anne Hathaway, découvrez l’incroyable tapis rouge des Fashion Awards 2023

C'était le rendez-vous mode de ce mois de décembre réunissant toutes les célébrités et personnalités de la sphère mode : les Fashion Awards. Fondé en 1983, le British Fashion Council est une organisation à but non lucratif qui vise à promouvoir la mo...