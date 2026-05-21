De la Libye à l’Europe, la logistique déshumanisante des migrants : « Tenir un centre de détention, c’est comme contrôler un puits de pétrole »





Source : « Migrants en Méditerranée, la mécanique du silence » (4/4). Exploités, rançonnés et violentés en Libye, les exilés qui survivent à la traversée sont invisibilisés et tombent parfois aux mains de mafias liées aux entreprises agricoles. Mais « ce qui compte, c’est que les arrivées irrégulières baissent », résume-t-on à Rome.Source : https://www.lemonde.fr/international/article/2026/...