De la Mauritanie à l’Assemblée nationale, la quête de justice du fils de Moussa Sylla

En 2022, ce Mauritanien trouvait la mort alors qu’il nettoyait les sous-sols du Palais-Bourbon. Un an plus tard, son fils quittait son village et arrivait clandestinement en France afin d’obtenir les indemnités d’assurance dues à sa famille. Si l’aspect financier est aujourd’hui débloqué, la lumière sur l’accident est, elle, loin d’être faite.Source : https://www.lemonde.fr/m-le-mag/article/2024/04/13...