De "monsieur tout-le-monde" à "pire pervers qu'on ait côtoyé" : une mère témoigne du comportement de Jérôme Barella après la disparition de Lyhanna

À Montestruc-sur-Gers, commune où se situe l'école de Lyhanna, une mère de famille témoigne avoir côtoyé le suspect, quelques heures après la disparition de la jeune fille.Une marche blanche est organisée dimanche 7 juin à 15 heures, à Fleurance, dans le Gers, en hommage à la jeune Lyhanna, 11 ans, retrouvée morte jeudi après une semaine de recherches. Ses proches, les habitants touchés par ce drame ainsi que les élus qui ont accompagné la famille y prendront part. Le principal suspect, présumé innocent, Jérôme Barella, est actuellement en détention provisoire. Il assurait pourtant avoir déposé l'adolescente devant la piscine de Fleurance, vendredi 29 mars, vers 15 heures.