Débordements en marge de la victoire du PSG: malgré le dispositif policier, le RN s'insurge

Les Parisiens ont célébré la victoire de leur club en Ligue des Champions, ce samedi 30 mai. Une soirée qui a été marquée par des moments de liesse, et des débordements. Le ministre de l'Intérieur a dressé un premier bilan provisoire: 416 interpellations, dont 283 sur le territoire de la préfecture de police de Paris. Un important dispositif de sécurité avait été déployé.https://www.bfmtv.com/politique/video-debordements...