Décryptage : ces mannequins qui défient les codes du genre

Matthijs MANNEQUIN CHEZ IMG, 21 ANS. PRONOMS: IL/LUI" Le gender fluid, c'est une nouvelle liberté, et je me sens connecté à ce phénomène. Je déteste les catégories, et pour moi un vêtement homme ou un vêtement femme, c'est pareil, tout ce qui compte,...