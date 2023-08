« Défigurée » par la chirurgie esthétique, Linda Evangelista opère un retour remarqué

C'est ce qu'on appelle une belle revanche sur la vie. Linda Evangelista, l'un des mannequins les plus reconnus de sa génération, revient sur le devant de la scène. Et ce d'une manière plus que remarquable puisqu'elle fait – aux côtés de ses acolytes ...