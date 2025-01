Demi Moore, c’est le triomphe contre l’invisibilisation

" Je fais ce métier depuis plus de 45 ans, et c'est la première fois que je gagne un prix. " C'est ce qu'a déclaré Demi Moore, heureuse et émue, au moment de recevoir le Golden Globe de la meilleure actrice, le 5 février, pour sa prestation dans le f...