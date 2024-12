Dentelle et sabots : les vacances bohème d’Amal Clooney à Saint-Tropez

2024 signe le grand retour du boho-chic, et ce n'est pas Amal Clooney qui dira le contraire. Aperçue plus tôt cette semaine à Saint-Tropez aux côtés de son mari George Clooney, l'avocate britannique affichait un look estival seventies reflétant l'aur...