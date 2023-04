Dépistage allergique : en quoi consiste le test Phadiatop® ?

Le Phadiatop® est un test sanguin multi-allergique à réponse globale. Il permet de dépister un terrain allergique, autrement dit, de savoir si oui, ou non, on souffre d’allergie respiratoire. En revanche, il ne permet pas de détecter précisément l’allergène en cause. Explications du Dr Jean-Marie Nguyen, médecin allergologue.

Source : https://www.santemagazine.fr/sante/maladies/allerg...