Dépistage du cancer du col de l'utérus : frottis, test HPV, quand et à quelle fréquence les faire ?

Le dépistage du cancer du col de l’utérus repose sur deux examens réalisés selon l’âge : le frottis avant 30 ans et le test HPV entre 30 et 65 ans. Objectif : détecter précocement les infections persistantes à papillomavirus humains (HPV), responsables de la grande majorité des cancers du col. Comment s’y retrouver ? Explications avec le Pr Olivier Graesslin, chef de Service du Département de Gynécologie-Obstétrique du CHU de Reims.