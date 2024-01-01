Déplacement de Gérald Darmanin en Algérie pour relancer la coopération judiciaire : "La DZ Mafia, c'est un problème franco-français", selon un journaliste





Source : Le Garde des sceaux Gérald Darmanin est à Alger lundi pour une visite de 24 heures, signe que les deux pays tentent de renouer un dialogue qui était au point mort depuis l'été 2024. "Les prises de position de l'ancien ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, n'ont fait qu’ajouter de la défiance et provoquer des clashs", estime Hamid Arab, directeur et rédacteur en chef du site d’information en ligne Le matin d’Algérie.Source : https://www.franceinfo.fr/culture/livres/emprisonn...