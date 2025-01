Dépression : et si le sport était bon pour la santé mentale ?

L’activité physique permet de mieux gérer le stress et de réduire l’anxiété et la dépression. Un bon point pour notre santé mentale ! Explications avec le Pr Éric Griez, psychiatre et auteur de l’ouvrage La marche-thérapie ainsi que le Pr Antoine Pelissolo, psychiatre et co-auteur de La nouvelle peur des autres : trac, timidité et phobie sociale.

