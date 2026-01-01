Des "comportements extrêmement diffus": Laurent Nuñez détaille son projet de loi contre "toutes les formes de séparatisme et d'entrisme"

Le ministre de l'Intérieur a détaillé le projet de loi gouvernemental, actuellement au Conseil d'État, qui devrait être présenté "dans les prochaines semaines". Contrairement à celui de Bruno Retailleau, celui-ci ne ciblera "pas seulement l'entrisme islamiste", mais "toutes les formes de séparatisme et d'entrisme".https://www.bfmtv.com/politique/des-comportements-...