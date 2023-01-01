"Des compromissions morales et politiques": David Lisnard dénonce "une caste prête à tout" pour se maintenir au pouvoir à la présidentielle

Ibrahima Ndiaye

La candidat à la présidentielle 2027 et président de l'Association des maires de France a dénoncé une élite politique qui "s'affole" avant la présidentielle et qui est "prête aujourd'hui à toutes les alliances de circonstances, à toutes les compromissions morales et politiques".https://www.bfmtv.com/politique/des-compromissions...