"Des mecs arrivent sur le pont, ils nous disent : vous avez besoin de quelque chose ?" : l’incroyable sauvetage de deux Français disparus depuis cinq jours en mer





Source : Après cinq jours d’angoisse et de recherches, les deux navigateurs français âgés de 25 et 52 ans ont été retrouvés au large du Maroc, sains et saufs. Leur catamaran et leur radeau de sauvetage étaient vides lorsqu'ils ont été découverts par les équipes de recherche.Source : https://www.franceinfo.fr/faits-divers/des-mecs-ar...