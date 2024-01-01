"Des menaces lourdes": Sébastien Lecornu alerte sur de potentielles ingérences étrangères sur la présidentielle









Source : Le Premier ministre a affirmé que "l'ensemble de la classe politique" peut être concernée par la menace d'ingérences étrangères sur l'élection présidentielle de 2027. Sébastien Lecornu a par ailleurs proposé de créer "de nouveaux référés" pour saisir en urgence la justice en période électorale en cas d'ingérence.Source : https://www.bfmtv.com/politique/gouvernement/des-m...