Des propos du député RN Frédéric-Pierre Vos sur le génocide au Rwanda à l’Assemblée nationale suscitent un tollé





Source : « La résistance à l’oppression, c’est de ne pas confondre égalité et égalitarisme, et vous transformer en Tutsi pour couper les Hutu sous prétexte qu’ils étaient plus grands », a déclaré, jeudi, le député de l’Oise Frédéric-Pierre Vos, provoquant l’indignation dans tous les groupes parlementaires.Source : https://www.lemonde.fr/politique/article/2026/01/1...