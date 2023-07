Desigual x Zalio : la collab’ bijoux que l’on va porter jusqu’à la fin de l’été

À quelques jours du mois d'août et d'un prochain départ en vacances, nous sommes nombreuses à préparer nos valises en vue de s'élaborer nos plus beaux looks estivaux. Si les indispensables de la saison tels que les jupes, tops tubes et robes fluides ...