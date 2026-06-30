Détention de Christophe Gleizes : la remise en liberté d’un agent consulaire algérien au cœur des négociations entre la France et l’Algérie
Ibrahima Ndiaye
Le Parquet national antiterroriste a requis, en vain à ce stade, l’élargissement d’un agent du consulat algérien de Créteil détenu pour sa participation présumée à la séquestration d’un influenceur critique d’Alger. La levée de cette détention pourrait aider à la libération du journaliste français.
Source : https://www.lemonde.fr/international/article/2026/...
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