Deux Français disparus en mer recherchés au large du Maroc





Source : Dans la nuit du dimanche 24 mai, deux Français qui se trouvaient à bord d'un catamaran ont déclaré une avarie au large du Maroc, avant de quitter leur embarcation une heure plus tard. Pour le moment, les recherches n'ont permis de retrouver que le voilier, mais l'annexe de celui-ci, un petit bateau pneumatique, n'est plus là.Source : https://www.franceinfo.fr/faits-divers/deux-franca...