Discours sur l'Europe d'Emmanuel Macron: "On a besoin d'un esprit bâtisseur", affirme Guillaume Klossa (ancien sherpa au Conseil européen)

Emmanuel Macron a prononcé un discours pour une Europe "plus souveraine et plus puissante" ce jeudi à la Sorbonne. Le président de la République souhaite notamment que l'Europe lance "une vraie coordination sur l'immigration" et un nouveau "choc" "d'investissements communs"https://www.bfmtv.com/politique/discours-sur-l-eur...