Disparition de Clément Besneville au Maroc : la justice française ouvre une nouvelle enquête pour enlèvement et séquestration





Source : Le jeune Français de 29 ans, qui possède aussi la nationalité espagnole, a disparu en avril 2024 peu de temps après son installation à Rabat. Le procureur de Melun a annoncé l’ouverture d’une information judiciaire. En décembre 2025, une enquête du Parquet national antiterroriste avait également été ouverte.Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2026/04/04/...