Disparition de Lyhanna: Gérald Darmanin, ministre de la Justice, s'exprime sur l'affaire





Source : Lyhanna, 11 ans, a disparu depuis près d'une semaine à Fleurance dans le Gers. Les recherches se sont poursuivies, ce jeudi 4 juin. Un corps a été retrouvé près du lieu de disparition, a appris BFMTV. Des analyses complémentaires doivent être menées. Le ministre de la Justice Gérald Darmanin estime que le traitement des procédures judiciaires visant Jérôme Barella, le principal suspect dans la disparition de Lyhanna, est "tout à fait inacceptable" et se dit "terrifié par le dysfonctionnement" au...Source : https://www.bfmtv.com/politique/video-disparition-...