Disparition de Lyhanna: une enquête administrative lancée pour "identifier d'éventuels dysfonctionnements" dans le traitement d'une plainte pour viols visant le suspect









Source : Le suspect dans la disparition de Lyhanna dans le Gers était visé par une plainte pour viols, déposée en août 2025. Ce mercredi, le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a annoncé le lancement d'une enquête administrative pour "identifier d'éventuels dysfonctionnements" dans le traitement de cette plainte.Source : https://www.bfmtv.com/politique/gouvernement/dispa...