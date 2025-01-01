Disparition de Lyhanna: une enquête administrative lancée pour "identifier d'éventuels dysfonctionnements" dans le traitement d'une plainte pour viols visant le suspect
Le suspect dans la disparition de Lyhanna dans le Gers était visé par une plainte pour viols, déposée en août 2025. Ce mercredi, le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a annoncé le lancement d'une enquête administrative pour "identifier d'éventuels dysfonctionnements" dans le traitement de cette plainte.
Source : https://www.bfmtv.com/politique/gouvernement/dispa...
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