Disparition de Lyhanna: une réunion de crise avec les ministres prévue à Matignon "pour faire le point"





Source : Le Premier ministre, Sébastien Lecornu, a bousculé son emploi du temps, ce vendredi 5 juin. Attendu à la prison ultra-sécurisée de Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais), il a finalement reporté son déplacement pour réunir ses ministres de l'Intérieur et de la Justice "pour un point de situation dans l'affaire Lyhanna". Un corps, "porteur de vêtements similaires" à ceux de l'enfant enlevée dans le Gers a été retrouvé jeudi, selon le parquet. Le fonctionnement de la justice est mis en cause dans cette...Source : https://www.bfmtv.com/politique/video-disparition-...