Dominique de Villepin reconnaît avoir commis "une erreur" en acceptant deux statuettes en cadeau lorsqu'il était au Quai d'Orsay









Source : L'ancien Premier ministre et candidat potentiel à l'élection présidentielle de 2027, Dominique de Villepin, assume avoir commis une "erreur" en acceptant deux statuettes en cadeau lorsqu'il était au Quai d'Orsay et accuse l'entourage de son ancien rival Nicolas Sarkozy d'avoir révélé cette affaire.Source : https://www.bfmtv.com/politique/dominique-de-ville...