Dos nu et coupe bustier : la robe de Zoë Kravitz est celle à adopter pour les fêtes de fin d’année

On peut dire que Zoë Kravitz maîtrise l'art de la sensualité habillée. Depuis plusieurs années, elle brille dans des robes du soir audacieuses, jouant subtilement avec la transparence et les coupes qui subliment son allure. Ses choix stylistiques, so...