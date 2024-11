Douche-champignonnière, compost ou "cocotte du futur"… Bienvenue dans l'appartement-témoin de l'adaptation au changement climatique

Un couple mène actuellement une expérience originale à Boulogne-Billancourt, près de Paris. Ils vivent depuis juillet en autonomie dans un appartement de 28 m² pour prouver qu'il est possible de vivre normalement tout en n'émettant que deux tonnes de CO² par an et par personne.Source : https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/cr...