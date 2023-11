Douleur au clitoris : à quoi est-elle due ? que faire ?

Certaines femmes souffrent de douleurs chroniques au niveau du clitoris. Comment se caractérise cet inconfort ? Quelles sont les causes et comment traiter les douleurs associées ? Y a-t-il des traitements adaptés et qui consulter selon les cas ? Précisions avec Diane Deswarte, sexologue.

