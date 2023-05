Dressing cannois : 10 idées cool à piquer aux stars

Nude AttitudeQuand on s'appelle Susan Sarandon, on peut briser les tabous du glamour hollywoodien en portant un pantalon chino et des baskets de ville. Quitte à assurer la suite en blazer déboutonné, porté à même la peau.Érotique Chic © Angel...