Dynastie mode : Julia Roberts et Emma Roberts, le charme discret

Cette fois-ci, il ne s'agit pas de mère et sa fille, ni même de sœurs. Mais on parle bel et bien de Julia Roberts et Emma Roberts, tante et nièce, qui ont toutes les deux réussi à écrire leur patronyme en lettres d'or au cinéma et à la télévision amé...