Dynastie mode : Paris Hilton et Nicky Hilton, les sœurs que tout oppose ?

En apparence, bien sûr, tout les réunit. Elles sont blondes platines, fruits de l'amour entre leurs richissimes parents Kathy et Richard Hilton, et sont à présent à la tête de fortunes hallucinantes... Mais les sœurs Hilton, Paris et Nicky, sont fina...