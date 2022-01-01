ÉDITO - "Il y a eu un avant et un après 2022": la sortie d'un livre révèle les coulisses de la vie privée du couple Macron





https://www.bfmtv.com/politique/video-edito-il-y-a... Dans un livre publié ce mercredi, le journaliste de Paris-Match Florian Tardif dévoile plusieurs révélations autour de la vie privée du couple Macron. On y apprend notamment que le président écoutait avec attention sa femme avant 2022, avant de changer de cap par la suite. L'Elysée a démenti les informations de ce livre.https://www.bfmtv.com/politique/video-edito-il-y-a...