ÉDITO - Marine Le Pen condamnée mais renforcée?
Ibrahima Ndiaye
Au lendemain de l'annonce de la candidature de Marine Le Pen à l'élection présidentielle de 2027, un sondage Elabe pour BFMTV révèle que près de 60% des Français désapprouvent sa décision, à l'inverse de la majorité des électeurs du RN. Dans d'autres sondages, la cheffe de file du RN sort renforcée dans les intentions de vote.
Source : https://www.bfmtv.com/politique/video-edito-marine...
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