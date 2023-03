#ELLEFashionCrush : Tammy & Benjamin, les sacs aux designs irrésistibles

Le printemps est là et, avec lui, notre envie de nouvelles pièces de mode ravissant en harmonie avec notre état d'esprit très positif. Oui, après les couleurs mornes de l'hiver, on veut de la joie et de la mode qui ne s'excuse pas. Soyons tous rassur...