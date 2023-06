EN DIRECT - Macron, Borne, Véran, Darmanin... L'exécutif se déploie sur le terrain

Les membres de l'exécutif multiplient les déplacements ce jeudi et veulent montrer l'image d'un pouvoir au travail, loin des polémiques. Et pourtant, Élisabeth Borne semble toujours plus fragilisée après le recadrage d'Emmanuel Macron en Conseil des ministres ce mardi.Source : https://www.bfmtv.com/politique/en-direct-macron-b...