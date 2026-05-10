EN DIRECT, hantavirus : après des « symptômes » de l’un des croisiéristes français rapatriés, le gouvernement veut « briser les chaînes de transmission »





Source : Les opérations d’évacuation d’une partie des passagers et membres d’équipage du MV « Hondius » sont terminées pour dimanche, et ont concerné en tout 94 personnes de 19 nationalités différentes, a annoncé la ministre de la santé espagnole. Parmi eux, cinq Français, hospitalisés à Paris, dont un présente « des symptômes ».Source : https://www.lemonde.fr/sante/live/2026/05/10/en-di...