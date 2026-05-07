EN DIRECT, hantavirus : huit Français ont été identifiés comme cas contacts d’un ancien passager du navire de croisière, l’un d’entre eux est à l’isolement





Source : Le MV « Hondius » « n’accostera pas » aux Canaries, mais restera au large, selon le président du gouvernement régional, opposé à son arrivée. « L’évacuation des passagers se fera au moyen d’une vedette ou d’un petit vaisseau qui pourra les acheminer vers l’aéroport » de Tenerife Sud, a poursuivi le président régional.Source : https://www.lemonde.fr/sante/live/2026/05/07/en-di...