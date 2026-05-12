EN DIRECT, hantavirus : sept patients ont été diagnostiqués positifs, un autre est considéré comme cas « probable », selon le dernier bilan de l’OMS





Source : Le « Hondius » a quitté Tenerife après le débarquement des 28 dernières personnes à évacuer. Le navire, à bord duquel se trouvent encore 25 membres d’équipage et deux membres du personnel médical, devrait arriver à Rotterdam, aux Pays-Bas, dimanche soir, selon son armateur.Source : https://www.lemonde.fr/sante/live/2026/05/12/en-di...