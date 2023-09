ENQUÊTE. MaPrimeRénov' : quand une partie de l'argent public s'envole à l'étranger

Depuis 2020, plus d’un million et demi de Français ont été accompagnés dans leurs travaux de rénovation énergétique avec "MaprimeRenov". Lundi dernier, Elisabeth Borne annonçait son renforcement "en doublant les crédits qui lui sont consacrés" : quatre milliards d'euros d’aide de l’Etat alloués dès 2024. Et des réseaux d’escrocs qui, déjà, se frottent les mains.Source : https://www.francetvinfo.fr/economie/fraude/maprim...