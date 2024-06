ENQUETE. Polystyrène : le lobbying gagnant des industriels pour éviter l'interdiction des pots de yaourts et barquettes de viande

Selon la loi Climat et résilience, les emballages en polystyrène non recyclables doivent être interdits au 1er janvier 2025. Mais de l’aveu même du gouvernement, les industriels ne seront pas en mesure d’appliquer la loi. "Le Monde" et franceinfo ont eu accès à un rapport qui aurait dû alerter les autorités dès 2021.Source : https://www.francetvinfo.fr/monde/environnement/en...