ENTRETIEN. "Je suis toujours au service d'une chanson et de la musique que je fais" : Angélique Kidjo est de retour avec "Hope !!"





Source : Elle s'est imposée comme l'une des voix majeures de la scène musicale internationale. Angélique Kidjo revient avec un album qui lui ressemble profondément et raconte une artiste qui, portée par ses racines béninoises, va à la rencontre du monde et de ses pairs.Source : https://www.franceinfo.fr/culture/entretien-je-sui...