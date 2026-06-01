Ebola : « L’est de la RDC n’a pas seulement besoin d’interventions d’urgence, mais d’un engagement durable »





Source : Alors que l’épidémie fait rage et que les combats s’intensifient, le médecin épidémiologiste humanitaire Didier Cannet alerte, dans une tribune au « Monde », sur l’urgence d’apporter une aide sanitaire et financière viable aux populations de la République démocratique du Congo.Source : https://www.lemonde.fr/idees/article/2026/06/01/eb...