Ebola : l’épidémie peut être stoppée selon le chef de l’OMS





Source : Le directeur général de l’OMS a voulu rassurer « on peut arrêter cette chose » lors de son arrivée dans la capitale congolaise Kinshasa. Alors que l’OMS et le CDC ont déclaré que des vaccins sont en cours de développement, Tedros Adhanom Ghebreyesus a aussi rappelé que les fermetures des frontières compliquent généralement la surveillance sanitaire et poussent les déplacements vers des passages non contrôlés.Source : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2026/05/29/...