Échographie obstétricale du premier trimestre : s’assurer que bébé va bien

Réalisée entre la 11e et la 13e semaine d’aménorrhée, l’échographie du premier trimestre de grossesse permet de dépister des malformations majeures et de s’assurer que votre futur bébé va bien ! Explications avec Marianne Benoit Truong Canh, sage-femme échographiste et secrétaire générale du Conseil national de l’Ordre des sages-femmes.

Source : https://www.santemagazine.fr/grossesse/grossesse-m...