Ecoles fermées: le ministre de l'Éducation nationale reconnaît la difficulté d'organisation pour les parents







Source : Plusieurs élèves et professeurs ont souffert de la chaleur dans les établissements scolaires en cette fin d'année scolaire. De nombreux établissements ont été fermés par les collectivités ou ont été aménagés pour supporter la canicule. Ce qui a mis les parents dans l'embarras.Source : https://www.bfmtv.com/politique/video-ecoles-ferme...