Édito. Relations franco-algériennes : le poids de l’Histoire face aux postures électorales





Source : Le déplacement de Gérald Darmanin à Alger confirme le réchauffement diplomatique entre la France et l’Algérie, malgré les attaques de la droite et de l’extrême droite, qui prônent la fermeté. Mais au-delà des postures politiques, le poids de l’Histoire et les liens humains entre les deux peuples rendent le dialogue indispensable.Source : https://www.franceinfo.fr/replay-radio/l-edito-pol...